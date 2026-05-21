شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حادثًا مروريًا إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق الأخضر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 26 آخرين بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك عاجل من وكيل وزارة الصحة

وانتقل الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بشكل عاجل إلى مستشفى السادات المركزي لمتابعة الوضع الطبي للمصابين والإشراف المباشر على تقديم الرعاية الصحية لهم.

ورافقه الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي، بحضور الدكتور ناصر خضر مدير إدارة السادات الطبية، والدكتورة هناء عمر مدير المستشفى.

استقبال 26 مصابًا

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المستشفى استقبل 26 مصابًا عقب الحادث مباشرة، حيث خضعوا لفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح أن الإصابات تنوعت بين جروح وكسور وسحجات، مشيرًا إلى أن معظم الحالات مستقرة وخرج عدد كبير منها بعد تلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما جرى تجهيز حالة واحدة فقط لإجراء تدخل جراحي داخل المستشفى.

إشادة بسرعة التعامل مع الحادث

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بمستشفى السادات المركزي، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المصابين منذ لحظة وصولهم.

كما اطمأن على الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج داخل المستشفى، وتابع إجراءات خروج الحالات المستقرة بعد الانتهاء من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.