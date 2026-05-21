شهدت مدينة الفيوم حادثاً مأساوياً فجع أهالي منطقة المشتل، حيث لقى حداد مسلح مصرعه في الحال، اليوم الخميس، إثر سقوطه من علو شاهق بالطابق السادس لعقار قيد الإنشاء بمنطقة منشأة لطف الله، وذلك أثناء تأدية عمله، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بالواقعة

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، يفيد بورود بلاغ بوفاة مواطن يدعى "جمال محمد عليان الصعيدي" (45 عاماً)، إثر سقوطه من ارتفاع كبير بأحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء.

وانتقل لموقع الحادث اللواء محمود حمدى، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، حيث أشرف ميدانياً على فرض كردون أمني وتسهيل نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام عبر سيارة الإسعاف.

التحريات: اختلال توازن وتهشم في الجسد

وكشفت التحريات التي قادها المقدم أحمد السوهاجى، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، وعاونه فيها النقيب يوسف ضياء الحنبولى، أن الضحية كان يمارس عمله اليومي المعتاد كحداد مسلح في المبنى، وأثناء وقوفه بالطابق السادس اختل توازنه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوطه الحر من أعلى السقالة الخشبية.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي أن العامل لقى مصرعه في الحال نتيجة الارتطام الشديد بالأرض، مما أسفر عن إصابته بكسور مضاعفة متفرقة وتهشم بالرأس وأنحاء الجسم، مما أدى إلى توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق، وصرحت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، قبل تسليمه لذويه لدفنه.