في أجواء إيمانية مهيبة غمرتها دموع الفرحة وزغاريد الأهالي، شهد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مراسم توديع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة المغادرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 1447 هجرية، متمنياً لهم سلامة السفر والعودة إلى أرض الوطن عقب أداء الفريضة.

حضر مراسم التوديع الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، إلى جانب عدد كبير من القيادات التنفيذية وأسر وعائلات الحجاج الذين حرصوا على مؤازرة ذويهم قبل التوجه للمطار.

رسالة المحافظ لضيوف الرحمن: ادعوا لمصر بالاستقرار



وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية الخالصة للحجاج، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يكون حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة سالمة غانمة.

وشدد "غنيم" في كلمته للحجيج على أهمية هذه الرحلة الروحانية المباركة، مطالباً إياهم بالالتزام بكافة تعليمات السلامة المنظمة للمناسك وتجنب التزاحم، وتابع قائلاً: "ثقتنا بكم كبيرة في أن تكونوا سفراءً مشرفين لمصر والأهالي الفيوم في الأراضي المقدسة، تعكسون السلوك الحضاري والانضباط، وأوصيكم بالدعاء لوطننا الغالي بمزيد من الاستقرار والأمان والتقدم، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء".

ووجه المحافظ البعثة الإدارية والمشرفين المرافقين للأفواج بضرورة تقديم أقصى درجات الدعم الصحي واللوجستي والإرشادي للحجيج على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم طوال فترة إقامتهم بالمملكة.

اختيار 497 حاجاً بالقرعة الإلكترونية و11 مشرفاً للخدمة



من جانبها، كشفت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، عن تفاصيل خطة المديرية لإنجاح موسم الحج الحالي، مشيرة إلى أن حصة المحافظة الإجمالية بلغت 497 حاجاً وحاجة، تم اختيارهم بكل شفافية عبر القرعة الإلكترونية من بين 1492 مواطناً تقدموا للمنظومة.

وأوضحت "حسن" أنه جرى اتخاذ عدة تدابير تنظيمية تضمن راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن، ومن أبرزها: توزيع الحجاج بالكامل إلى 11 مجموعة منظمة لسهولة التحرك والتسكين، يرافق كل مجموعة مشرف متخصص تم اختياره واختباره وفق معايير دقيقة ليكون في خدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم.

تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الأوقاف، لشرح مناسك الحج خطوة بخطوة، مع تقديم نصائح طبية وإرشادات أمنية وإجرائية تضمن سلامة الحجاج من لحظة السفر وحتى العودة.