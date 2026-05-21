تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم، تطبيق تعديلات جديدة على مواعيد عدد من القطارات الإضافية، بالتزامن مع تكثيف رحلات السفر قبل عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك في إطار خطة الهيئة لاستيعاب زيادة الإقبال على السفر وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات.

وأكدت "الهيئة" في بيان، أن التعديلات الجديدة تأتي حرصًا على تلبية مطالب التشغيل والتيسير على جمهور الركاب، خاصة على خطوط الصعيد التي تشهد كثافات مرتفعة خلال موسم الأعياد والإجازات الرسمية.

قطارات مكيفة إضافية بين القاهرة وأسوان

شملت التعديلات تشغيل القطار رقم 1938 مكيف على خط القاهرة - أسوان يوميًا اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى 6 يونيو 2026، إذ ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، على أن يصل إلى محطة أسوان الساعة 6:20 صباحًا.

وتقرر تشغيل القطار رقم 1939 مكيف على خط أسوان - القاهرة يوميًا خلال الفترة من غد الجمعة 22 مايو وحتى 7 يونيو 2026، إذ يغادر من محطة أسوان الساعة 8:30 صباحًا ويصل إلى القاهرة الساعة 8:30 مساءً.

رحلات ليلية لمواجهة الزحام قبل العيد

أعلنت الهيئة كذلك تشغيل القطار رقم 1930 مكيف القاهرة - أسوان اعتبارًا من ليلة 21/22 مايو وحتى ليلة 6/7 يونيو 2026 فقط، إذ يتحرك من القاهرة الساعة 1:20 بعد منتصف الليل، ويصل أسوان الساعة 2:20 ظهرًا.

ويبدأ في الاتجاه المقابل، تشغيل القطار رقم 1931 مكيف أسوان - القاهرة اعتبارًا من 22 مايو وحتى 7 يونيو، إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 7:55 مساءً ويصل القاهرة الساعة 7:50 صباحًا.

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة على خط الصعيد

قررت الهيئة ضمن خطة دعم حركة السفر، تشغيل القطار رقم 1942 ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان يوميًا من 21 مايو وحتى 6 يونيو، إذ يتحرك من القاهرة الساعة 9:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحًا.

واستثنت السكة الحديد يوم 25 مايو، إذ يتحرك القطار في ذلك اليوم الساعة 11:50 مساءً بدلًا من موعده المعتاد، على أن يصل أسوان الساعة 12:10 ظهرًا.

مواعيد خاصة لرحلات العودة من أسوان

يبدأ تشغيل القطار رقم 1943 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة يوميًا من 22 مايو وحتى 7 يونيو 2026، إذ يغادر أسوان الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

وأوضحت "الهيئة" أنه سيتم تعديل موعد الرحلة يوم 26 مايو فقط، إذ يقوم القطار من أسوان الساعة 2:50 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 2:50 فجرًا.

وتقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في ختام بيانها، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية للمواطنين رحلات آمنة وميسرة خلال فترة العيد.

السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات إضافية القاهرة أسوان خلال عيد الأضحى 2026