نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بقرية أم عزام التابعة لإدارة القصاصين الصحية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بصحة المواطنين خاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا،

وكيل وزارة الصحة تتفقد أعمال القافلة

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على متابعة سير العمل بالقافلة الطبية، يرافقها الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، حيث تفقدت العيادات التخصصية واطمأنت على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وانتظام عمل الفرق الطبية.

الكشف على 876 مواطنًا خلال يومين

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة التي أُقيمت يومي 18 و19 مايو 2026 نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لـ876 مواطنًا، بواقع 468 مواطنًا خلال اليوم الأول و408 مواطنين في اليوم الثاني، إلى جانب تقديم خدمات صحة المرأة ووسائل الصحة الإنجابية بالمجان.

6 عيادات تخصصية وخدمات متكاملة

وأوضحت أن القافلة ضمت 6 عيادات تخصصية شملت الباطنة، النساء، الأطفال، الرمد، تنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل المعملية والتثقيف الصحي وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.

كما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لاستكمال الفحوصات أو إجراء التدخلات الطبية اللازمة.

حملات توعية وتثقيف صحي للمواطنين

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع إلى المواطنين المترددين على القافلة والتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدة أهمية التوعية الصحية في نشر الثقافة الطبية بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من مرض السعار، وتنظيم الأسرة، والتربية الإيجابية، والحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية.

إقبال كبير على مختلف التخصصات الطبية

من جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل الطبية، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا على مختلف التخصصات، حيث استقبلت عيادة الباطنة 195 مواطنًا، وعيادة الأطفال 232 حالة، وعيادة النساء 43 سيدة، بينما استقبلت عيادة تنظيم الأسرة 45 سيدة، وعيادة الأسنان 42 حالة، وعيادة الرمد 57 مواطنًا.

وأضافت أن القافلة تضمنت أيضًا خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة، ووحدة الأشعة، ومعمل الطفيليات، إلى جانب صرف الأدوية المجانية وتنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحي للمترددين على القافلة.