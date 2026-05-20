نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.



تفاصيل تتويج الزمالك بدرع الدوري الـ15



وعقب انتهاء المباراة، هبطت طائرة هليكوبتر باللون الأبيض إلى أرضية استاد القاهرة الدوري، لمنح الدرع الـ15 إلى الفارس الأبيض.



واحتفل لاعبي الزمالك والجهاز الفني بدرع الدوري المصري الممتاز مرتدياً قميصاً يحمل عبارة "champions".



ورفع عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء درع الدوري وسط احتفالات الجماهير واللاعبين.



ترتيب الزمالك عقب نهاية الموسم



وبعد فوزه على سيراميكا كليوباترا، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

