الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

12 صور من تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

11:26 م 20/05/2026
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 11_11_11
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.


تفاصيل تتويج الزمالك بدرع الدوري الـ15


وعقب انتهاء المباراة، هبطت طائرة هليكوبتر باللون الأبيض إلى أرضية استاد القاهرة الدوري، لمنح الدرع الـ15 إلى الفارس الأبيض.


واحتفل لاعبي الزمالك والجهاز الفني بدرع الدوري المصري الممتاز مرتدياً قميصاً يحمل عبارة "champions".


ورفع عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء درع الدوري وسط احتفالات الجماهير واللاعبين.


ترتيب الزمالك عقب نهاية الموسم


وبعد فوزه على سيراميكا كليوباترا، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الرابع.

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
تواجد عبد الكريم واستبعاد مصطفى.. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب لكأس العالم
"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي

