زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران أصبحت تُبدي "رغبة شديدة" في التوصل إلى تسوية سياسية تحت وطأة العقوبات القاسية والضغوط الأمريكية، مجددا تهديده بتوجيه ضربات عسكرية أعنف وأقسى إذا لم تُقدم طهران تنازلات جوهرية.

ترامب يُجدد تأكيده بمنع إيران من امتلاك النووي

جدد دونالد ترامب، تأكيده الصارم على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران تحت أي ظرف من الظروف بالحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن واشنطن تحظى بدعم دولي وإقليمي كبير لتحقيق هذا الهدف.

أوضح ترامب، في تصريحات جديدة، خلال خطاب ألقاه في أكاديمية خفر السواحل، اليوم الأربعاء، أن العقوبات القاسية والضغوط المستمرة آتت ثمارها، حيث تُبدي طهران في الوقت الحالي رغبة شديدة للتوصل إلى اتفاق سياسي يُنهي الأزمة الراهنة.

وشدد ترامب، في كلمته، على أنه لا يمكن لأي جهة أو سفينة اختراق هذا الطوق البحري المفروض، متوعدا بأن القوات الأمريكية ستتحرك في الفترة المقبلة لمصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية التي تحاول انتهاك العقوبات الدولية وتصدير الخام بشكل غير قانوني.

تلويح بضربات عسكرية أقسى ومراقبة مسارات التصعيد مع إيران

أكد الرئيس ترامب، أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب ما ستؤول إليه الأمور في الملف الإيراني، لافتا إلى أن القوات المسلحة وجهت بالفعل ضربات عسكرية قوية وموجعة إلى الداخل الإيراني خلال المرحلة الماضية.

واختتم دونالد ترامب، تصريحاته بنبرة تحذيرية عالية، مؤكدا أن واشنطن لن تتردد في اللجوء إلى خيارات عسكرية بديلة وتوجيه ضربات أقسى وأعنف في حال استمرار طهران في سياساتها الحالية أو رفضها الامتثال للمطالب الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها ترامب لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.