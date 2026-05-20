بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"

كتب : مصراوي

08:20 م 20/05/2026

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بوتين قوله: "كان هذا عملاً ناجحاً ومثمراً ومكثفاً للغاية. أعتقد أن هناك سبباً يدعو إلى شكر جميع فرقنا من كلا الجانبين الذين عملوا بجد لتنظيم اجتماعنا اليوم".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين حددتا آفاق تطوير علاقاتهما الثنائية.

وأضاف: "لم نكتفِ بملاحظة وتوثيق كل ما تم إنجازه في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بل حددنا أيضًا الآفاق المستقبلية لتطويرها".

من جانبه، وصف الرئيس الصيني، شي جين بينج، زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين بأنها "ناجحة للغاية".

