النفط يتراجع 6%.. وهبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين بأميركا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تجدد التصريحات الأميركية بشأن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران خلال فترة قصيرة، إلا أن الأسواق ما تزال تتحرك بحذر وسط مخاوف مستمرة من تعثر محادثات السلام واستمرار اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.34% لتسجل 104.94 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.89% إلى 107.77 دولار للبرميل، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وجاء التراجع بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد خلالها أن الحرب مع إيران "ستنتهي بسرعة كبيرة"، بالتزامن مع حديث نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس عن إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مع تأكيد الطرفين عدم الرغبة في العودة إلى التصعيد العسكري.

انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية

في المقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية استمرار الضغوط على سوق النفط، بعدما سجلت مخزونات الخام الأميركية تراجعًا حادًا بلغ 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو، لتصل إلى 445 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل فقط، بحسب ما نشرته "سي إن بي سي"

كما تراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم بكوشينج بولاية أوكلاهوما بنحو 1.6 مليون برميل.

وأوضحت البيانات أن معدلات تشغيل المصافي الأميركية تراجعت بصورة طفيفة، مع انخفاض استهلاك الخام بنحو 80 ألف برميل يوميًا، بينما تراجعت معدلات الاستخدام إلى 91.6%.

وسجلت مخزونات البنزين الأميركية انخفاضًا بنحو 1.5 مليون برميل لتصل إلى 214.2 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 372 ألف برميل، خلافًا للتوقعات التي كانت تشير إلى تراجعها.

كما ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو 3 آلاف برميل يوميًا خلال الأسبوع ذاته.