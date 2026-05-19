الشيخ أحمد خليل يرد على فتوى الأضحية بالطيور والديوك

أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حالة من الجدل الواسع، بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن جواز الأضحية بالطيور والديون، وهو ما فتح باب النقاش بين المتخصصين في الشريعة الإسلامية وأثار تساؤلات بين الجمهور حول مدى صحة هذه الآراء.

ومن جانبه، أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ثبتت بأدلة قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، مشددًا على أن ما ذهب إليه البعض بشأن جواز الأضحية بالطيور لا يتفق مع ما عليه جمهور العلماء عبر العصور.

وأوضح أن الفقه الإسلامي استقر على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، استنادًا إلى النص القرآني الصريح في قوله تعالى: "ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام"، مؤكدًا أن هذا التحديد يمنع إدخال أنواع أخرى كالطيور تحت مسمى الأضحية.

وأضاف أن محاولة القياس على غير المنصوص عليه في العبادات أمر غير جائز، لأن الأصل في العبادات التوقيف، أي الالتزام بما ورد دون زيادة أو نقصان، مشيرًا إلى أن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى اضطراب المفاهيم الدينية لدى العامة.

وتطرق الشيخ أحمد خليل إلى ما يُتداول بشأن قيام بلال بن رباح رضي الله عنه بالتضحية بديك، مؤكدًا أن هذه الرواية غير صحيحة من حيث الإسناد، ولم تثبت في كتب السنة المعتبرة، ولا يجوز الاستدلال بها لإقرار حكم شرعي.

وبيّن أن ما ورد عن بعض الصحابة في هذا السياق إما ضعيف أو خارج عن سياق الأضحية الشرعية، وربما كان من باب الصدقة أو إطعام الطعام، وليس على أنه أضحية بالمعنى الفقهي المعروف.

ولفت إلى أن الاستدلال بروايات غير ثابتة لإحداث أحكام جديدة في العبادات يُعد منهجًا غير منضبط، داعيًا إلى تحري الدقة في نقل النصوص وفهمها في إطارها الصحيح.

وشدد على ضرورة الرجوع إلى المؤسسات الدينية المعتبرة مثل الأزهر الشريف، وعدم الانسياق وراء الآراء الشاذة أو غير المدعومة بالأدلة الصحيحة، حفاظًا على ثوابت الشريعة وصونًا لشعائر الإسلام من التحريف أو الالتباس.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب