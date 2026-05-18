شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، في احتفالات ذكرى استشهاد القديسة دميانة بدير القديسة دميانة بالبراري بمركز بلقاس.

وقدّم الحضور التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، ولشعب الكنيسة بهذه المناسبة التاريخية المقدسة.

محافظ الدقهلية: الاحتفال رمز للوحدة الوطنية

أكد محافظ الدقهلية أن الاحتفال بذكرى القديسة دميانة لا يقتصر على كونه احتفالًا دينيًا، بل يمثل مشهدًا وطنيًا وإنسانيًا يعكس وحدة أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الدقهلية ستظل قلبًا نابضًا بالمحبة والتسامح تحت راية مصر الواحدة.

وأضاف أن سيرة القديسة دميانة تمثل نموذجًا للإيمان والتضحية والثبات على المبادئ، وتحمل قيمًا سامية يستلهم منها الجميع معاني الصبر والوفاء والتمسك بالحق.

رسالة سلام ووحدة وطنية

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن تعانق أجراس الكنائس ومآذن المساجد في سماء مصر يعكس رسالة سلام للعالم، ويؤكد قوة النسيج الوطني المصري الذي لا يمكن أن تنال منه أي محاولات للفرقة أو الفتنة.

ووجّه الشكر لرجال الأمن على جهودهم في تأمين الاحتفال، كما هنّأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا ماركوس، وجميع أقباط محافظة الدقهلية ومصر.

الأنبا ماركوس: الدير من أقدم أديرة الرهبنة في العالم

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا ماركوس عن شكره لمحافظ الدقهلية ومدير الأمن وأعضاء الجهاز التنفيذي على مشاركتهم في الاحتفال.

وأكد أن دير القديسة دميانة يحمل مكانة تاريخية وروحية كبيرة، مشيرًا إلى أن احتفال هذا العام يحمل طابعًا خاصًا بمرور 17 قرنًا على إنشاء الدير، الذي يُعد من أقدم أديرة الرهبنة في العالم.

وأضاف أن القديسة دميانة شهيدة عظيمة آثرت الموت على عبادة الأوثان، لتظل سيرتها رمزًا للإيمان والثبات والتضحية.

حضور رسمي وديني موسع

وشهد الاحتفال حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم القمص ديسقورس شحاتة وكيل دير القديسة دميانة، والقمص مكاري غبريال وكيل دير مارجرجس ميت دمسيس، ولفيف من الآباء القساوسة والكهنة.

كما حضر الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ سامي عجور مدير إدارة الوعظ، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة، واللواء وائل الشربيني مدير إدارة المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.