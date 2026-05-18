شهدت قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، جريمة مأساوية بعدما أقدم عامل على إنهاء حياة زوجته داخل منزل الأسرة، إثر مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية متكررة.

طعنة نافذة أنهت حياتها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل منزلها بقرية الكوم الأخضر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص، تبين مقتل سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا إثر إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة، بعدما اعتدى عليها زوجها البالغ من العمر 43 عامًا باستخدام سلاح أبيض داخل المنزل عقب نشوب مشادة بينهما.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها المقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية متكررة بين الزوجين، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء أنهى حياة الزوجة في الحال.

ضبط المتهم والتحفظ على أداة الجريمة

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم عقب الواقعة مباشرة، كما جرى التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، فيما نُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

التحقيقات مستمرة

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.