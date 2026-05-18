عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً مفتوحًا مع المواطنين بديوان عام المحافظة، استمع خلاله إلى شكاوى وطلبات الأهالي من مختلف المراكز والأحياء، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها، في إطار تعزيز التواصل المباشر وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفورية للمطالب وتحسين مستوى الخدمات.

محافظ أسيوط يستقبل المواطنين ويوجه بحل الشكاوى

جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام، إلى جانب وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الجهات التنفيذية المعنية، فضلًا عن مسؤولي إدارة خدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والمنظومة الإلكترونية.

قرارات إنسانية لدعم الحالات الأولى بالرعاية

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير جلسات علاج طبيعي للطفل "سيد" على نفقة الدولة، كما كلف بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لإجراء عملية جراحية للطفلة "رحمة" التي تعاني من تشوهات خلقية، وذلك ضمن استجابة إنسانية للحالات الأكثر احتياجًا.

توفير وحدة سكنية لسيدة أرملة

كما وجه محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة أبنوب بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص وحدة سكنية لسيدة أرملة من الأسر الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفها الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

فحص شكاوى البنية التحتية والبناء



وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين، كلف المحافظ رئيس حي غرب بفحص شكوى بشأن إزالة سور بأحد الشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه رئيس حي شرق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة قطعة أرض محل نزاع بشأن البناء.

متابعة الأسواق والصرف الصحي

كما أصدر توجيهات لرئيسي مركزي أسيوط ومنفلوط بفحص شكاوى تنظيم أسواق الماشية ومراجعة التراخيص، فيما كلف رئيس مركز منفلوط بمواصلة أعمال كسح مياه الصرف الصحي بمستشفى أم القصور الجامعي بشكل يومي لحين الانتهاء من التعاقدات الخاصة بالمشروع.

حلول خدمية وتحسين المرافق

وفي السياق ذاته، كلف رئيس مركز أبوتيج بدراسة طلب تخصيص منفذ لبيع الخضروات، كما وجه وكيل وزارة الإسكان بفحص شكوى سكان مساكن الحما بمنفلوط، والعمل على حل مشكلة الصرف الصحي وربط العمارات بالشبكة العمومية.

التأكيد على سرعة الاستجابة للشكاوى

وأكد اللواء محمد علوان أن لقاءات المواطنين تمثل آلية أساسية للتواصل المباشر، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى وفقًا للقانون، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

استمرار اللقاءات الدورية لخدمة المواطنين

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.