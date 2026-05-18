إعلان

بورفؤاد تتزين بالأخضر.. زراعة 100 شجرة بوانسيانا لتطوير الهوية البصرية

كتب : طارق الرفاعي

04:00 ص 18/05/2026

زراعة 100 شجرة بوانسيانا لتطوير الهوية البصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، التوسع في تخصيص المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين، في إطار خطة المدينة لتحسين الصورة البصرية ومواجهة التغيرات المناخية.

زراعة 100 شجرة بوانسيانا بالشوارع والميادين

وأوضحت رئيس المدينة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زراعة 100 شجرة من أشجار "البوانسيانا" بمختلف الميادين والطرق الرئيسية، لما تتميز به من شكل جمالي وكثافة خضراء وقدرتها على توفير الظلال وتحسين جودة الهواء.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للحد من الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

استمرار أعمال التشجير بالطرق الرئيسية

وأشارت إلى استمرار أعمال التشجير وزراعة المسطحات الخضراء بشوارع الجمهورية والجزائر و23 يوليو، مؤكدة أن تلك الأعمال تستهدف إضفاء طابع حضاري وجمالي يليق بالمكانة السياحية والتاريخية لمدينة بورفؤاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورفؤاد بورسعيد أشجار البوانسيانا التشجير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل لـ47 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين
أخبار مصر

تصل لـ47 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين
إدارة ترامب تدرس إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من تسييس العدالة في عهد بايدن
شئون عربية و دولية

إدارة ترامب تدرس إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من تسييس العدالة في عهد بايدن
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
هل يرحل بيب جوارديولا عن مان سيتي بنهاية الموسم؟
رياضة عربية وعالمية

هل يرحل بيب جوارديولا عن مان سيتي بنهاية الموسم؟
تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان