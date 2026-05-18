أكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، التوسع في تخصيص المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين، في إطار خطة المدينة لتحسين الصورة البصرية ومواجهة التغيرات المناخية.

زراعة 100 شجرة بوانسيانا بالشوارع والميادين

وأوضحت رئيس المدينة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زراعة 100 شجرة من أشجار "البوانسيانا" بمختلف الميادين والطرق الرئيسية، لما تتميز به من شكل جمالي وكثافة خضراء وقدرتها على توفير الظلال وتحسين جودة الهواء.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للحد من الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

استمرار أعمال التشجير بالطرق الرئيسية

وأشارت إلى استمرار أعمال التشجير وزراعة المسطحات الخضراء بشوارع الجمهورية والجزائر و23 يوليو، مؤكدة أن تلك الأعمال تستهدف إضفاء طابع حضاري وجمالي يليق بالمكانة السياحية والتاريخية لمدينة بورفؤاد.