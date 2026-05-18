سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:33 ص 18/05/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 17-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7817 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6840 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5863 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54720 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

