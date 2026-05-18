أعلن المركز القومي للبحوث عن إطلاق أعمال "الملتقى العلمي الأول بين معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ومعهد البحوث البيطرية"، والذي ينطلق تحت شعار «الأضحية السليمة... والتغذية الصحية لعيد أضحى سعيد»، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بتسيير أعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويأتي هذا الحدث العلمي البارز برئاسة مشتركة من الأستاذة الدكتورة منال رمضان، عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، الدكتور خالد عبد الحميد، عميد معهد البحوث البيطرية، ويتولى أمانة الملتقى ومقرروه كل من الدكتورة جيهان قاسم، رئيس اللجنة الثقافية والعلمية بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، الدكتور أحمد جعفر، رئيس اللجنة الثقافية والعلمية بمعهد البحوث البيطرية، وذلك من خلال تنسيق علمي مشترك بين لجنتي العلاقات العلمية والثقافية بكلا المعهدين.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للمركز وحرصه على نشر الثقافة الصحية، حيث يشارك فيه نخبة من العلماء والمتخصصين في الطب البيطري، والتغذية العلاجية، والصحة العامة، ليمثل منصة تسعى لترسيخ مفاهيم السلامة الغذائية والصحة الوقائية بمحتوى موثوق موجه لجميع فئات المجتمع. ويدور الملتقى حول حزمة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها الأسس العلمية والمعايير البيطرية لاختيار الأضاحي، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها أثناء عمليات الذبح والتقطيع، وآليات حفظ اللحوم وتخزينها بطرق آمنة.

كما يركز على استعراض الطرق الصحية للطهي بما يضمن الحفاظ على القيمة الغذائية، وتوضيح أفضل الممارسات والعادات الغذائية السليمة، مع تقديم إرشادات خاصة للمرضى للحد من مضاعفات الأمراض المرتبطة بالأنماط الخاطئة خلال فترة العيد. ويشهد الملتقى أيضاً إطلاق حملات توعوية ومبادرات مجتمعية لتشجيع الأسر على اتباع أنماط متوازنة وحماية الصحة العامة. وفي هذا السياق.

ودعا المركز جميع المهتمين والمتخصصين والإعلاميين للمشاركة في فعاليات الملتقى والاستفادة من المحاضرات والنقاشات العلمية الهادفة التي ستنطلق الأربعاء 20 مايو 2026، حيث يفتح باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقاعة الدكتور هاني الناظر بمقر المركز القومي للبحوث.

