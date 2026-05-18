إعلان

مياه البحيرة تعلن انخفاض ضغوط المياه ببعض مناطق دمنهور اليوم

كتب : أحمد نصرة

05:00 ص 18/05/2026

شركة مياه الشرب بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة خفض ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة وريف دمنهور، اليوم الإثنين، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة مياه دمنهور 2.

أعمال صيانة بمحطة مياه دمنهور 2

وأكدت الشركة أن الأعمال تتضمن تنفيذ غسيل وتطهير المروق رقم 1 بمحطة مياه دمنهور 2، ما يستلزم تخفيض قدرة تشغيل المحطة بنسبة 20% خلال فترة تنفيذ الأعمال، وهو ما قد يترتب عليه انخفاض ضغوط المياه ببعض المناطق التابعة لمدينة وريف دمنهور.

استعدادات مكثفة لموسم الصيف وعيد الأضحى

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، وضمن خطة شاملة لرفع كفاءة محطات إنتاج المياه وضمان استقرار الخدمة خلال فترات زيادة الاستهلاك.

توفير سيارات مياه مجانية للمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب نقية مجانية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، مناشدة المواطنين التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول لطلب الخدمة أو الاستفسار.

واختتمت الشركة بيانها بتقديم الاعتذار للمواطنين عن هذا الإجراء المؤقت، مؤكدة أن أعمال الصيانة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة بأفضل مستوى ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب بالبحيرة قطع المياه دمنهور محطة مياه دمنهور 2

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
زووم

القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
اشتباه بمخالطة أمريكيين في الكونغو لحالات إصابة بفيروس إيبولا.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

اشتباه بمخالطة أمريكيين في الكونغو لحالات إصابة بفيروس إيبولا.. ما القصة؟
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"
زووم

"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان