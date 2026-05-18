أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة خفض ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة وريف دمنهور، اليوم الإثنين، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة مياه دمنهور 2.

أعمال صيانة بمحطة مياه دمنهور 2

وأكدت الشركة أن الأعمال تتضمن تنفيذ غسيل وتطهير المروق رقم 1 بمحطة مياه دمنهور 2، ما يستلزم تخفيض قدرة تشغيل المحطة بنسبة 20% خلال فترة تنفيذ الأعمال، وهو ما قد يترتب عليه انخفاض ضغوط المياه ببعض المناطق التابعة لمدينة وريف دمنهور.

استعدادات مكثفة لموسم الصيف وعيد الأضحى

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، وضمن خطة شاملة لرفع كفاءة محطات إنتاج المياه وضمان استقرار الخدمة خلال فترات زيادة الاستهلاك.

توفير سيارات مياه مجانية للمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب نقية مجانية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، مناشدة المواطنين التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول لطلب الخدمة أو الاستفسار.

واختتمت الشركة بيانها بتقديم الاعتذار للمواطنين عن هذا الإجراء المؤقت، مؤكدة أن أعمال الصيانة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة بأفضل مستوى ممكن.