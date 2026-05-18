تمكن رجال الضبط القضائي بإدارة تموين قلين في كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والمنظفات منتهية الصلاحية، خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمحلات العامة بدائرة المركز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وقادت إدارة تموين قلين حملة رقابية مكبرة لمتابعة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن 1220 عبوة متنوعة من مستحضرات التجميل والمنظفات، تبين أنها جميعًا منتهية الصلاحية وكانت معروضة للبيع للمواطنين لدى صاحب محل بقالة ومنظفات بناحية قرية المنشأة الكبرى، لحيازته وعرضه للبيع سلعًا منتهية الصلاحية داخل المحل.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.