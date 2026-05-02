كشف المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2026، وذلك وفقاً لآخر إحصاء، إذ بلغت الكميات الإجمالية الموردة منذ بداية الموسم وحتى اليوم حوالى 39 الف و214 طنا، وسجلت الكميات الموردة خلال الساعات الأخيرة حوالى 7 آلاف طن.

واضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن أظهرت التقارير الرسمية توريد كميات القمح على كل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ثمشركة مطاحن مصر الوسطى، والبنك الزراعي المصري، ثم "صوامع قصر الباسل" و"الصوامع المعدنية" في مقدمة المواقع التي استقبلت أكبر كميات من الذهب الأصفر، تليها "شونة أبشواي" و"صوامع طامية"، بالإضافة إلى الهناجر تطون، دانيال، وطامية التي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

وأكد وكيل وزارة، أن لجان الاستلام تعمل بانتظام لفحص الأقماح وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، مع تذليل كافة العقبات أمام المزارعين والموردين لضمان سرعة صرف المستحقات المالية.

يُذكر أن محافظة الفيوم تعد من المحافظات الرائدة في إنتاج القمح، وتستهدف المديرية الوصول إلى أقصى طاقة استيعابية ممكنة خلال ذروة موسم التوريد الحالي لتأمين المخزون الاستراتيجي من المحصول.