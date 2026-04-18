شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة بالتنسيق مع الرقابة التموينية وإدارة حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بالتلاعب في الدعم والسلع الغذائية.

الحملة التي قادها المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبير العقبي، وكيل المديرية، والتى استهدفت مكافحة صور الغش التجاري والتصدي لمحاولات بيع السلع المدعمة بأسعار تزيد عن السعر الرسمي.

تفاصيل الضبطيات

أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملة تمكنت من ضبط سيارة "نصف نقل" محملة بـ 84 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مخصصة للأغراض التجارية.

وتبين أن الشحنة تابعة لأحد مستودعات محافظة بني سويف، وكان يجري بيعها داخل نطاق محافظة الفيوم بزيادة 40 جنيهاً للأسطوانة الواحدة عن السعر الرسمي.

كما ضبطت الحملة إحدى محطات الوقود لقيام المسؤولين عنها بالتصرف غير القانوني في كمية تقدر بـ 4914 لتر سولار، وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع من أموال الدعم.

ونجحت الحملة في ضبط 150 كجم من الدواجن مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات تجارية داخل معمل تجهيز تابع لأحد المطاعم.

وكشف التقرير الفني المبدئي بظهور علامات تلف وفساد واضحة على الكمية المضبوطة، مما يشكل خطراً داهماً على صحة المواطنين.

جرى التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.