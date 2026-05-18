أعلنت السلطات الصحية في كندا، تأكيد إصابة مواطنة كندية بفيروس هانتا، بعد أن كانت على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، فيما تستعد المملكة المتحدة لاستقبال 9 أشخاص خالطوا مصابين بالفيروس.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية، إن المختبر الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في وينيبيج أكد في 16 مايو النتيجة الإيجابية لإحدى العينات، مشيرة إلى أن فحص شخص آخر كان يرافق الحالة المؤكدة جاء سلبيا.

أكدت الوكالة، أن الخطر على عامة السكان في كندا لا يزال منخفضا، ولم يتم رصد أي حالات إضافية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا الأنديز على متن السفينة.

كانت السفينة قد أبحرت في الأول من أبريل من الأرجنتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي، قبل تسجيل حالات إصابة بالفيروس النادر الذي تنقله القوارض.

وتعد سلالة "الأنديز" الوحيدة المعروفة بإمكانية انتقالها بين البشر، وفقا لسكاي نيوز.