تموين الفيوم يحبط توزيع 7 آلاف عبوة آيس كريم منتهية الصلاحية (صور)

كتب : حسين فتحي

09:44 م 05/04/2026

ضبط كمية كبيرة من ''الآيس كريم'' غير الصالحة

تمكنت مديرية التموين بالفيوم من ضبط كمية كبيرة من "الآيس كريم" غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت مداخل المحافظة والأسواق والمنافذ التجارية.

تفاصيل الحملة والمضبوطات

أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة ربع نقل (ثلاجة) قادمة من محافظة الدقهلية. وبداخلها تم العثور على 7 آلاف و236 عبوة آيس كريم متنوعة، تبين بعد الفحص أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

تحرك الجهات المختصة

كان من المخطط توزيع هذه العبوات على المحال التجارية داخل محافظة الفيوم، لكن تدخل فرق التموين حال دون ذلك. جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
من جبال إيران إلى دولة عربية.. كيف أدارت CIA عملية إنقاذ الطيار المفقود؟

