"أمنهم من أمننا".. مصر عن استهداف محطة "براكة النووية" بالإمارات

كتب : أسماء البتاكوشي

04:33 م 17/05/2026 تعديل في 04:52 م

وزارة الخارجية المصرية

أدانت مصر الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات الشقيقة بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي، وتجدد التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة، مشددًة على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن أبو ظبي وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

اندلع حريق في محيط محطة "براكة" النووية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد استهداف مولد كهربائي خارج المنطقة المحمية بطائرة مسيّرة.

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، عن تعاملها "الفوري والناجح" مع حريق اندلع في مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان له عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الحريق نتج عن ضربة طائرة مسيّرة دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكدا عدم وجود أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية نظرا لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة في موقع الحادث.

زووم

اقتصاد

شئون عربية و دولية

علاقات

رياضة محلية

