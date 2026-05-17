أدانت مصر الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات الشقيقة بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي، وتجدد التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة، مشددًة على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن أبو ظبي وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

تفاصيل حريق محيط محطة "براكة" النووية

اندلع حريق في محيط محطة "براكة" النووية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد استهداف مولد كهربائي خارج المنطقة المحمية بطائرة مسيّرة.

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، عن تعاملها "الفوري والناجح" مع حريق اندلع في مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان له عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الحريق نتج عن ضربة طائرة مسيّرة دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكدا عدم وجود أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية نظرا لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة في موقع الحادث.