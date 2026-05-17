قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إن المجلس الأعلى للجامعات مستمر في تطبيق قرار عدم معادلة شهادة الطلاب الدارسين في الجامعات الأجنبية خارج البلاد ومجموعهم أقل من ٥%

وأضاف قنصوة، خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على هذا الملف من خلال أطر بعد إجراء التحولات داخل الجامعات وخلق مسارات دخل داخل الجامعات وبالتالي ينعكس على أعضاء هيئة التدريس داخل تلك الجامعات.

وشهد د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية (FASU)، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وذلك للإعلان عن استعدادات مصر لاستضافة النسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الإفريقية الجامعية (FASU Games) خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس المقبل، بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي للجامعات، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، بحضور كل من السيد/ ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) "أونلاين"، د.ياسر حفني رئيس مجلس إدارة شركة HPG (شركة حفني للأدوية) الشريك الأساسي للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، رؤساء جامعات القاهرة الكبرى، وأعضاء مجلس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة بالبطولة، وعدد من القيادات الرياضية والجامعية والإفريقية والدولية، ولفيف من الإعلاميين.

