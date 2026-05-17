استقبل الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الفريق الإقليمي لشركة جونسون آند جونسون برئاسة إسماعيل الغصين؛ لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجانبين، ومناقشة التطورات التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بأنشطة الشركة داخل جمهورية مصر العربية.

خلال اللقاء، أكد الدكتور تامر الحسيني، استمرار جهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم التنظيمي والفني للشركات العاملة بقطاع الدواء، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار الدوائي، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي ومصلحة المريض المصري، إلى جانب دعم استقرار الصناعة الوطنية.

وبحسب بيان اليوم، أشار "الحسيني" إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، من خلال تطوير البيئة التنظيمية وتيسير الإجراءات، بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات، ويدعم خطط التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي ينعكس على رفع كفاءة المنظومة الدوائية وضمان توافر المستحضرات الصيدلية بجودة واستدامة، ويعزز من قدرة القطاع الدوائي المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركة جونسون آند جونسون بالتطورات التنظيمية التي يشهدها قطاع الدواء في مصر، وبالجهود المبذولة من جانب هيئة الدواء المصرية في دعم مناخ الاستثمار الدوائي وتيسير الإجراءات التنظيمية، مؤكدين حرص الشركة على تعزيز شراكاتها مع الهيئة، وتوسيع مجالات التعاون بما يدعم خطط التصنيع المحلي، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويضمن استدامة توافر المستحضرات الدوائية بالسوق المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

بحث الجانبان آليات التنسيق لدعم الكوادر الفنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، ودعم استقرار النشاط الصناعي بما يخدم متطلبات السوق المحلي.