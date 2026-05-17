أعلن المستشار عادل أبو الشباب، نقيب محامين سوهاج السابق ودفاع المجني عليهم، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجي سوهاج"، والمقيدة برقم 566 لسنة 2025 جنايات قسم سوهاج الجديدة، إلى جلسة مقبلة لسماع شهود الإثبات واستكمال الإجراءات القانونية.

الجلسة الأولى إجرائية

وقال دفاع المجني عليهم إن الجلسة الأولى جاءت إجرائية، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، فيما تمسك دفاع المتهمين بطلب سماع شهود الإثبات في القضية.

وأضاف أن المتهم الأول طلب مهلة لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، بعدما تبين عدم وجود محامٍ يتولى الدفاع عنه خلال الجلسة، أو انتداب المحكمة لمحامٍ لحضور الجلسات المقبلة.

تفاصيل جديدة حول التخطيط للجريمة

وأكد المستشار عادل أبو الشباب أن أوراق القضية مكتملة، وأن الواقعة ثابتة بالأدلة والتحريات، مشيرًا إلى أن المتهم السادس لعب الدور الأبرز في التخطيط للجريمة.

وأوضح أن المتهم السادس زوّد باقي المتهمين بصور فوتوغرافية للمجني عليهم، إلى جانب معلومات دقيقة تتعلق بتحركاتهم اليومية ومواعيد تنقلاتهم.

وأشار إلى أن المتهمين كانوا على علم بأن يوم الجمعة يشهد اختلافًا في مواعيد تحرك المجني عليهم مقارنة بباقي أيام الأسبوع، واستغلوا تلك المعلومات في تنفيذ الجريمة.

ضبط المتهمين والأسلحة والأموال

وأضاف الدفاع أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط جميع المتهمين، إلى جانب الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، كما تمكنت من استرداد الأموال المستولى عليها.

وأوضح أن المجني عليه المتوفى كان يعمل جواهرجيًا، وأن الواقعة حدثت داخل مصنع "فيوتشر للأخشاب" بمدينة سوهاج الجديدة.

تفاصيل الواقعة والتحريات

وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2025، عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل ومصابين بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة.

وكشفت التحريات مقتل "باسم ث" الذي يعمل جواهرجيًا ويقيم بمركز المنشاة، وإصابة كل من شريف ع، ومحمد ر، وإيهاب ف، بطلقات نارية متفرقة بالجسد.

وأوضحت التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بدافع السرقة بعد علمهم بحيازة المجني عليه مبالغ مالية كبيرة من حصيلة تجارته في المشغولات الذهبية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 مليون جنيه من الأموال المستولى عليها، كانت مخبأة داخل جوالين بشنطة سيارة ملاكي مرسيدس بمكان الواقعة، إلى جانب ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة.