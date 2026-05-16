إعلان

مصرع شاب دليفري طعنًا في مشاجرة بسبب السير عكس الاتجاه ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

10:03 ص 16/05/2026

مشاجرة بسبب السير عكس الاتجاه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب يعمل في مجال توصيل الطلبات “دليفري” مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف مروري مع قائد سيارة كان يسير عكس الاتجاه بمدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جامعة بنها، فيما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انتقال الأجهزة الأمنية وفحص الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مستشفى جامعة بنها بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

تحديد هوية المجني عليه

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى “إبراهيم حسنين الطوخي”، في العقد الثاني من العمر، ويعمل عامل دليفري، ومقيم بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

خلاف مروري ينتهي بجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وشاب آخر كان يقود سيارة تسير عكس الاتجاه أثناء استقلال المجني عليه دراجة نارية بشارع الساحة، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على التعدي على المجني عليه بسلاح أبيض “مطواة”، ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تكثيف الجهود لضبط المتهم

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب بنها القليوبية جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يتفقد ميدانيًا مشروعات تنموية وخدمية بالقاهرة
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد ميدانيًا مشروعات تنموية وخدمية بالقاهرة
نظر دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء
حوادث وقضايا

نظر دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء
كابوس بدأ في محكمة الأسرة وانتهى بالجنايات.. كيف دمرت "نفقة الصغار" مستقبل
أخبار المحافظات

كابوس بدأ في محكمة الأسرة وانتهى بالجنايات.. كيف دمرت "نفقة الصغار" مستقبل
والدة الطالبتين يسرا ويمنى تكشف تفاصيل قضية مفردات المرتب
مصراوى TV

والدة الطالبتين يسرا ويمنى تكشف تفاصيل قضية مفردات المرتب
تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة
أخبار مصر

تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية