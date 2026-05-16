لقي شاب يعمل في مجال توصيل الطلبات “دليفري” مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف مروري مع قائد سيارة كان يسير عكس الاتجاه بمدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جامعة بنها، فيما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انتقال الأجهزة الأمنية وفحص الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مستشفى جامعة بنها بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

تحديد هوية المجني عليه

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى “إبراهيم حسنين الطوخي”، في العقد الثاني من العمر، ويعمل عامل دليفري، ومقيم بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

خلاف مروري ينتهي بجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وشاب آخر كان يقود سيارة تسير عكس الاتجاه أثناء استقلال المجني عليه دراجة نارية بشارع الساحة، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على التعدي على المجني عليه بسلاح أبيض “مطواة”، ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تكثيف الجهود لضبط المتهم

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة.