لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري على يد صهره، بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارًا يفيد بمقتل شاب يُدعى “س.ا”، يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة مع صهره بسبب خلافات أسرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

نقل الجثمان والتحقيقات

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وسماع أقوال أسرة المتوفى.