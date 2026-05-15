خلافات عائلية تتحول لجريمة قتل في كوم أشفين بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

07:21 م 15/05/2026

الضحية

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري على يد صهره، بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارًا يفيد بمقتل شاب يُدعى “س.ا”، يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة مع صهره بسبب خلافات أسرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

نقل الجثمان والتحقيقات

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وسماع أقوال أسرة المتوفى.

قرار جديد من الأهلي بخصوص أشرف داري.. تفاصيل

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
