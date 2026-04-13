بلاغ كاذب في بني سويف.. سيدة تتهم آخرين بالتعدي والسرقة والبناء على أرضها

كتب : علاء عمران

01:19 م 13/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام عدد من الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وسرقة هاتفها المحمول وتحطيم سيارتها، حال اعتراضها على قيامهم بالبناء على قطعة أرض تملكها، وادعائها عدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها بمحافظة بني سويف.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالتعدي عليها وتحطيم سيارتها

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة بني سويف من القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من 7 أشخاص، من بينهم طليقها وعدد من أقاربه، بينهم 3 سيدات، لقيامهم بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة، والاستيلاء على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، ومنعها من دخول أرضها، وإحداث تلفيات بسيارتها واحتجازها بداخلها.

تفاصيل بلاغ كاذب في واقعة مثيرة ببني سويف

وأمكن ضبط المشكو في حقهم في حينه، وتبين وجود مسنة من الطرف الثاني محتجزة بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضهم على النيابة العامة تقرر إخلاء سبيلهم لتصالحهم.

وبالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكية بشأن عدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها، وباستدعائها ومواجهتها أقرت باختلاق الواقعة، مبررة ذلك برغبتها في جذب الاهتمام لشكواها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


وزارة الداخلية بني سويف بلاغ كاذب اعتداء سرقة تحطيم سيارة خلافات أسرية

