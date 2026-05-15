صندوق مكافحة الإدمان: عدد مراكز العلاج ارتفع من 12 لـ35 مركزًا في 20 محافظة

كتب : حسن مرسي

08:11 م 15/05/2026

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الخط الساخن استقبل خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 55 ألف طلب علاج، تقدم مجاناً وبسرية تامة.

وأوضح وهبة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المريض يُعامل باعتباره مريضاً لا مجرماً، وإزالة الوصمة الاجتماعية عن المتعافين تمثل أحد أهم محاور عمل الصندوق.

وأشار إلى أن عدد المراكز العلاجية ارتفع من 12 مركزاً في 7 محافظات عام 2014 إلى 35 مركزاً في 20 محافظة حالياً.

ولفت إلى أن "خدمات الصندوق مش بس سحب المخدر، لكنها بتمتد للدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، ودربنا أكثر من 3000 متعافٍ على حرف مهنية".

وأكد أن برامج التوعية تستهدف الفئات العمرية الأصغر، خاصة طلاب الإعدادية والثانوية، عبر حملة النجم العالمي محمد صلاح "أنت أقوى من المخدرات".

وشدد المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان على التركيز على السائقين لضمان سلامة الطلاب في الحافلات المدرسية، مع برامج وقائية بالمدارس ومناطق التطوير الحضري.

