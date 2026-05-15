إعلان

نقل بحري مكثف.. تداول 12 ألف طن بضائع عبر موانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

07:42 م 15/05/2026

ميناء سفاجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة السفن بلغ 14 سفينة، حيث تم تداول 12 ألف طن من البضائع العامة، و734 شاحنة، و86 سيارة، إلى جانب تسجيل وصول وسفر 2279 راكبًا عبر الموانئ المختلفة.

حركة الواردات والصادرات

وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت 6 سفن، بإجمالي 2000 طن بضائع و269 شاحنة و58 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8 سفن، نقلت 10 آلاف طن بضائع و465 شاحنة و28 سيارة.

نشاط ميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن هي: “الكوديا إكسبريس” و“الحرية 2” و“الرياض”، بينما غادرت الميناء ثلاث سفن أخرى هي “بوسيدون إكسبريس” و“الحرية” و“الرياض”.

حركة ميناء نويبع

كما سجل ميناء نويبع تداول 6900 طن من البضائع و377 شاحنة عبر رحلات مكوكية لأربع سفن هي: “الحسين” و“أور” و“سينا” و“آيلة”، في إطار انتظام حركة النقل البحري بين الموانئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفاجا نويبع حركة السفن تداول البضائع موانئ البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
كرة نسائية

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان