أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة السفن بلغ 14 سفينة، حيث تم تداول 12 ألف طن من البضائع العامة، و734 شاحنة، و86 سيارة، إلى جانب تسجيل وصول وسفر 2279 راكبًا عبر الموانئ المختلفة.

حركة الواردات والصادرات

وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت 6 سفن، بإجمالي 2000 طن بضائع و269 شاحنة و58 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8 سفن، نقلت 10 آلاف طن بضائع و465 شاحنة و28 سيارة.

نشاط ميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن هي: “الكوديا إكسبريس” و“الحرية 2” و“الرياض”، بينما غادرت الميناء ثلاث سفن أخرى هي “بوسيدون إكسبريس” و“الحرية” و“الرياض”.

حركة ميناء نويبع

كما سجل ميناء نويبع تداول 6900 طن من البضائع و377 شاحنة عبر رحلات مكوكية لأربع سفن هي: “الحسين” و“أور” و“سينا” و“آيلة”، في إطار انتظام حركة النقل البحري بين الموانئ.