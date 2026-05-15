أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ 133 ألفًا و595 طنًا، وذلك في إطار دعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تقدم الحصاد بالمحافظة

وأوضح المحافظ أن أعمال الحصاد تسير بشكل منتظم، حيث تم حصاد 166 ألفًا و240 فدانًا من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحصول على مستوى المحافظة، مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد وفق الجدول الزمني المحدد.

أسعار محفزة للتوريد

وأشار إلى أن الدولة حددت سعر توريد الأردب بدرجة نقاوة 23.5 بقيمة 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجرامًا، بما يمثل حافزًا قويًا للمزارعين لتوريد محصولهم وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

تجهيز مواقع الاستلام

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تجهيز كافة مواقع الاستلام والتخزين من صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع، مع رفع درجة الاستعداد والالتزام بالضوابط الفنية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح وتقليل الفاقد.

متابعة ميدانية وتنسيق مستمر

وأضاف أن هناك متابعة ميدانية مستمرة بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية، لتقديم التيسيرات للمزارعين وتذليل أي معوقات خلال عمليات التوريد.

تسريع صرف المستحقات

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الاستلام وصرف مستحقات الموردين في أقرب وقت، بما يشجع على زيادة معدلات التوريد وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

ودعا اللواء محمد علوان المزارعين إلى الالتزام بتوريد محصول القمح إلى المواقع المعتمدة، والاستفادة من التسهيلات المقدمة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية لإنجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدفات.