أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد بنوك الدم التابعة لها بلغ 330 بنكًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدم ومشتقاته بكفاءة عالية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة تضم 157 بنك دم تجميعيًا و173 بنكًا تخزينيًا، بما يسهم في دعم الاحتياجات الطبية والطوارئ بمختلف المحافظات.

الصحة: "202 بنك دم تابع لمديريات الشؤون الصحية"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن بنوك الدم التابعة لمديريات الشؤون الصحية بلغت 202 بنك، فيما يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة 59 بنكًا.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تضم 29 بنك دم، إلى جانب 11 بنكًا بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، و28 بنكًا تجميعيًا تابعًا لخدمات نقل الدم القومية، بالإضافة إلى بنك تجميعي واحد تابع للمؤسسة العلاجية.

فاطمة شومان: "بنوك الدم داخل المستشفيات للحالات الطارئة"

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، أن العديد من بنوك الدم تقع داخل المستشفيات، لضمان توفير الدم بشكل فوري للحالات الطارئة والتدخلات الجراحية.

وأشارت إلى أن الوزارة تتيح للمواطنين التواصل عبر خط الطوارئ الموحد 137، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات توفير الدم ومشتقاته والتنسيق السريع مع جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

وزارة الصحة: "الالتزام بتوفير الدم الآمن للمواطنين"

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتوفير الدم الآمن والمعالج وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لجميع المواطنين، مع استمرار تطوير شبكة بنوك الدم وتوسيع انتشارها الجغرافي.

الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم بانتظام

دعت الوزارة المواطنين إلى التبرع بالدم بصورة منتظمة في أقرب بنك دم أو مركز تجميع، للمساهمة في تعزيز المخزون الوطني وإنقاذ أرواح المرضى، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاحتياج للدم ومشتقاته.