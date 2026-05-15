ضبط مخزن سري بالخانكة يزور علامات تجارية وتواريخ صلاحية لـ 12 طن مكرونة

كتب : أسامة علاء الدين

12:47 م 15/05/2026
تحفظت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية على مخزن لإعادة تدوير وتعبئة المكرونة بمركز الخانكة، بعد ضبط كميات كبيرة من المكرونة يُعاد تعبئتها داخل شكائر أخرى ببيانات جديدة للإنتاج والصلاحية.

حملة مفاجئة تكشف المخالفات

ونفذت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالقليوبية حملة مفاجئة في نطاق الخانكة، أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن مخزن سلع غذائية بناحية كفر حمزة، لإدارة النشاط دون ترخيص.

ضبط 12 طن مكرونة معاد تدويرها

وكشفت الحملة عن حيازة المخزن كمية تُقدر بـ12 طن مكرونة، كان يتم تجميعها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل شكائر أخرى بتاريخ إنتاج جديد وصلاحية جديدة، إلى جانب تقليد علامات تجارية، بما يمثل خطراً على صحة المواطنين.

التموين تناشد المواطنين الإبلاغ عن المخالفات

وناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بآليات السوق أو تمس سلامة السلع الغذائية، من خلال التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

