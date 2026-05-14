في قلب واحات الوادي الجديد، وعلى بعد 3 كيلومترات شمال مدينة الخارجة، يقف معبد "هيبس" شاهداً على عبقرية معمارية وتاريخية نادرة، المعبد الذي يُعد الرمز الرسمي للمحافظة، استمد اسمه من الكلمة اليونانية "هيبس" وتعني "المحراث"، في إشارة إلى عراقة هذه الأرض كأحد أهم مخازن الحبوب في العالم القديم.

معبد هيبس بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تتحدى الزمن

كشف محمد إبراهيم، مدير الآثار المصرية بالوادي الجديد، لـ مصراوي، أن المعبد يضم كنزاً قانونياً فريداً؛ حيث يحتوي على أطول لوحة جدارية تسرد تشريعات حاكم الواحات، وتتضمن أقدم نص قانوني يحمي حقوق المرأة ويحقق العدالة الاجتماعية، مما يجعله وثيقة تاريخية تسبق عصوراً من التطور الحقوقي.

مزيج من العصور والديانات

يروي محمد حسن جابر، مفتش آثار الخارجة، أن المعبد ليس مجرد بناء فرعوني، بل هو "متحف حي" تداخلت فيه لمسات الأسرة السادسة والعشرين، والعصر الفارسي (عهد دارا الأول)، وصولاً إلى الإضافات البطلمية والرومانية. ويضم المعبد طريقاً للكباش وبوابات تحمل نقوشاً يونانية تتضمن إصلاحات اقتصادية كانت تُطبق على مصر بأكملها.

رحلة الإنقاذ الكبرى

وعن الحفاظ على هذا الأثر، أوضح الخبير الأثري بهجت أبو صديرة، أن المعبد مر برحلة ترميم ملحمية بدأت دراساتها عام 1999 واستمرت حتى 2005 بتكلفة تجاوزت 71 مليون جنيه. وشملت العملية بناء حائط "فلتري" بعمق 13 متراً لحماية الأساسات من مياه الرشح، في واحدة من أصعب عمليات الصون الأثري التي أبقت المعبد في موقعه الأصلي.

عبقرية الفلك والهندسة

لم يكتفِ القدماء بالإبداع المعماري، بل طوعوا الفلك لخدمة طقوسهم؛ حيث أكد الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية السابق، رصد ظاهرة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" بالمعبد مرتين سنوياً (أبريل وسبتمبر)، وهو ما يبرهن على دقة الحسابات الفلكية المصرية في العصور القديمة.

بوابة للسياحة العالمية

من جانبه، أكد طارق القلعي، مدير متحف آثار الوادي الجديد، أن المعبد يمثل وجهة سياحية لا تُضاهى، خاصة مع خطط وزارة السياحة والآثار لتطوير الموقع وإنارته ليلاً، ليتحول إلى لوحة بانورامية تربط بين سماء الصحراء الصافية وعمق التاريخ المصري، مما يرسخ مكانة الوادي الجديد على خريطة السياحة العالمية.