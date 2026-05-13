إعلان

جابها من سوهاج.. ضبط مزارع بحوزته حشيش وأفيون قبل ترويجها بالخارجة

كتب : محمد الباريسي

07:21 م 13/05/2026

قسم شرطة الخارجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مزارعًا بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومخدر الأفيون، قبل ترويجها وبيعها في مدينة الخارجة، وذلك عقب معلومات أمنية وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بشأن تحركات المتهم.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات من مباحث سوهاج إلى مباحث الخارجة، حول قيام مزارع بشراء كمية من مخدر الحشيش ومخدر الأفيون، تمهيدًا لبيعها داخل مدينة الخارجة.

تحريات ومتابعة

وبعد تقنين الإجراءات، شكّلت مباحث الخارجة أكمنة سرية بعدد من مداخل مدينة الخارجة، بمشاركة أفراد شرطة سريين، وتحت إشراف النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم الخارجة، والنقيب أحمد السيد، ومهاب مجدي، معاوني مباحث قسم الخارجة.

وتتبعت القوات تحركات المتهم منذ وصول المعلومات الأمنية، حتى نجحت في ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومخدر الأفيون، قبل ترويجها في مدينة الخارجة، بحسب ما كشفه محضر الواقعة.

هوية المتهم والمضبوطات

وكشف محضر الواقعة أن المتهم يدعى "أ.ع"، 27 عامًا، مزارع من محافظة سوهاج، ويقيم بقرية الشركة 55 التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وعثرت القوات بحوزة المتهم على 200 جرام من مخدر الحشيش، و30 جرامًا من مخدر الأفيون، وبمواجهته بالمضبوطات، أُثبت في المحضر أن الحيازة كانت بقصد الاتجار وبيع المواد المخدرة داخل مدينة الخارجة.

إحالة للنيابة

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وملابساتها، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأفيون مخدرات النيابة العامة الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة
حوادث وقضايا

الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة
إيران تعلن منع وصول الأسلحة الأمريكية إلى قواعد المنطقة والسيطرة على هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تعلن منع وصول الأسلحة الأمريكية إلى قواعد المنطقة والسيطرة على هرمز
الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
شئون عربية و دولية

الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم منشأة نفطية في مدينة مرسين التركية
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم منشأة نفطية في مدينة مرسين التركية
خطأ وقطع بث وتحقيق ..ماذا حدث فى حلقة إبراهيم سعيد مع فايق
رياضة محلية

خطأ وقطع بث وتحقيق ..ماذا حدث فى حلقة إبراهيم سعيد مع فايق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا