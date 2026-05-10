توقف خطوط طوارئ الإسعاف بالمنيا والمحافظة تعلن 9 أرقام بديلة
كتب : جمال محمد
02:29 م 10/05/2026
طوارئ الإسعاف
أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، عن وجود عطل فني مفاجئ بخطوط الطوارئ الإسعاف (123).
وأوضحت المحافظة تخصيص عدداً من الأرقام البديلة لتسهيل التواصل مع المواطنين، من خلال الأرقام التالية:
01022432246
01009407942
01069287116
0862330053
0862325264
0862325265
0862325266
0862325267
0862325268
وأكدت المحافظة أن جميع تلك الأرقام تعمل على مدار الساعة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بصورة طبيعية.