أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، عن وجود عطل فني مفاجئ بخطوط الطوارئ الإسعاف (123).

وأوضحت المحافظة تخصيص عدداً من الأرقام البديلة لتسهيل التواصل مع المواطنين، من خلال الأرقام التالية:

01022432246

01009407942

01069287116

0862330053

0862325264

0862325265

0862325266

0862325267

0862325268

وأكدت المحافظة أن جميع تلك الأرقام تعمل على مدار الساعة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بصورة طبيعية.