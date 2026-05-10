توقف خطوط طوارئ الإسعاف بالمنيا والمحافظة تعلن 9 أرقام بديلة

كتب : جمال محمد

02:29 م 10/05/2026

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، عن وجود عطل فني مفاجئ بخطوط الطوارئ الإسعاف (123).

وأوضحت المحافظة تخصيص عدداً من الأرقام البديلة لتسهيل التواصل مع المواطنين، من خلال الأرقام التالية:
01022432246
01009407942
01069287116
0862330053
0862325264
0862325265
0862325266
0862325267
0862325268

وأكدت المحافظة أن جميع تلك الأرقام تعمل على مدار الساعة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بصورة طبيعية.

