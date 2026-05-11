"الذهب الأصفر" بالإسكندرية.. توريد أكثر من 14 ألف طن قمح للصوامع (صور)

خطف مشهد تقبيل محمود عبد الحفيظ، الشهير بـ"زلاكة" لاعب نادي بيراميدز، لوالدته، الأنظار خلال نهائي كأس مصر، في لقطة إنسانية مؤثرة جاءت عقب تتويج فريقه باللقب، بعد الفوز على نادي "زد" بهدفين مقابل هدف.

لحظة وفاء على منصة التتويج

وأهدى "زلاكة" ميدالية البطولة لوالدته التي حضرت خصيصًا من محافظة أسيوط لمؤازرته داخل المدرجات، في لحظة امتزجت فيها الفرحة بالامتنان، وسط أجواء احتفالية بالتتويج.

دعم عائلي ودعوات لا تنقطع

وكشف أحد أقارب اللاعب أن "زلاكة"، ابن قرية "مسرع" بمحافظة أسيوط، حظي بدعم كبير من أسرته، حيث حضرت والدته وشقيقه وعدد من أفراد العائلة المباراة.

وأضاف أن والدته لم تتمالك دموعها بعد الفوز، داعية له بالتوفيق والنجاح، قائلة: «يا رب ينصره ويأخذ بيده بحق جاه النبي.. وأشوفه أحسن لاعب في العالم كله».

فرحة في أسيوط بتتويج ابن القرية

وعبّر أهالي اللاعب عن فخرهم بما يقدمه، مؤكدين أنه نموذج للشاب المكافح الذي استطاع أن يصل إلى القمة بجهده، مشيرين إلى أن تتويجه بكأس مصر هو ثمرة تعب سنوات طويلة.

إهداء خاص ومشاعر عائلية

من جانبه، أكد «زلاكة» في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أنه يهدي هذا التتويج إلى ابنته «سيليا»، وإلى أسرته وزوجته، الذين وقفوا بجانبه طوال الرحلة.

رحلة كفاح من أسيوط إلى القمة

ويُجسد «زلاكة» قصة صعود ملهمة بدأت من مركز شباب قرية «مسرع»، مرورًا بمركز شباب الحواتكة، ثم بترول أسيوط، قبل أن ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا، ويواصل التألق حتى الانضمام إلى نادي بيراميدز، ليحصد أخيرًا ثمرة مشواره بالتتويج بكأس مصر.