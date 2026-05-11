محافظ القليوبية يتابع إنشاء غرفة الأزمات التبادلية لتعزيز الطوارئ

كتب : أسامة علاء الدين

10:41 م 11/05/2026

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماعًا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء غرفة الأزمات التبادلية بالمحافظة، والتي تُعد أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورفع كفاءة الاستعداد والتعامل مع مختلف المواقف الطارئة وفق أحدث النظم التكنولوجية.

تجهيزات تقنية حديثة لدعم المتابعة

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي والإمكانات التقنية المخطط تزويد الغرفة بها، حيث وجه المحافظ بضرورة دعمها بمنظومة متكاملة من الشاشات الإلكترونية الذكية الحديثة، بما يتيح متابعة لحظية للأحداث داخل مراكز ومدن المحافظة، ويسهم في سرعة ودقة اتخاذ القرار.

ربط الغرفة بالشبكة الوطنية للطوارئ

وأكد المحافظ أن غرفة الأزمات التبادلية ستعمل جنبًا إلى جنب مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بما يضمن تبادل المعلومات والبيانات بشكل فوري، وربط جميع غرف العمليات الفرعية ضمن منظومة موحدة عالية الكفاءة والأمان.

دعم التحول الرقمي في إدارة الأزمات

وأشار إلى أن تطبيقات التحول الرقمي في إدارة الأزمات تستهدف تقليل زمن الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الطوارئ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة للمواطنين.

تسريع التنفيذ وفق الجداول الزمنية

وشدد المحافظ في ختام الاجتماع على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المحافظة تمضي نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

