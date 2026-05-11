تحدث الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية سابقة عن تفاصيل خاصة من حياته الشخصية وعلاقته بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كاشفًا لأول مرة كواليس رحلة علاجه في ألمانيا بعد إصابته بمرض السرطان.

وأوضح أبو زهرة أنه سافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية بعد اكتشاف إصابته بالسرطان، مشيرًا إلى أن نجله أحمد كان لديه إصرار على إجرائي العملية في إحدى المستشفيات الألمانية الكبيرة.

مكالمة هاتفية بين جمال مبارك وعبدالرحمن أبو زهرة



وأضاف أن جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك تواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه، بعدما علم بتفاصيل حالته الصحية، قائلًا إن الرئاسة المصرية وجهت له الشكر في ذلك الوقت، بعد قيام نجل أبو زهرة بتوصيل "بوكية ورد" للرئاسة.

وأشار إلى أنه قدم أكثر من احتفالًا بحضور الرئيس الأسبق، متابعًا: "قابلت الرئيس مبارك في احتفالات سابقة، كنا بنعمل عدة احتفالات، وأذكر وأنا بسلم عليه قالي أنت بتحفظ الكلام داإازاي، وحرمه سوزان مبارك ماتت على روحها من الضحك".

ولفت أبو زهرة إلى أنه أجرى عملية جراحية بعد إصابته بالسرطان في نفس المستشفى الألماني التي خضع فيها حسني مبارك للعلاج لاحقًا لإجراء عملية مشابهة.

مكان وموعد تشييع الجثمان وإقامة العزاء

توفي منذ قليل، اليوم الإثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث من المقرر تشييع الجثمان غدًا الثلاثاء من مسجد الشرطة، وإقامة العزاء يوم الأربعاء من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالعطاء، قدّم خلالها العديد من الأعمال البارزة في الدراما والسينما والمسرح، والتي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور المصري والعربي.





