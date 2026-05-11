قال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إن العداد الكودي بدأ تركيبه في المناطق العشوائية المخالفة وغير المرخصة لوقف سرقة الكهرباء.

وأوضح مرشد، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن العداد الكودي لا يحتوي على شرائح، فيتحاسب المخالف على أعلى شريحة استهلاك بسعر 2.68 جنيه، بينما العداد العادي يبتدئ من 68 قرشًا.

وأشار إلى أن هذا النظام يغرم المخالف دون مراعاة لاستهلاكه الحقيقي، رغم محاولته التصالح منذ سنوات دون جدوى بسبب تعقيدات قانون التصالح.

ولفت إلى أن "المواطن اللي أصلاً هربان ومش لاقي يبني في حتة كويسة هيضطر يدفع أعلى شريحة لمدة 5 أو 6 سنين لحين تصحيح أوضاعه، والكهرباء زادت حتى على النواب".

وأكد أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يهدف لمطالبة الحكومة بتوضيح أسباب هذا النظام، واقتراح شريحة أقل أو متوسطة تراعي ظروف المواطنين المخالفين.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مبدأ "الرحمة قبل العدل" يجب أن يطبق على هؤلاء المواطنين الذين ليس لديهم طريق آخر سوى دفع غرامات معقولة وليست فوق طاقتهم.