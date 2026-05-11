وجّهت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، منذ قليل، المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك خلال جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات شبين الكوم، مع المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وشهدت الجلسة استمرار نظر القضية التي تحولت خلال الشهور الماضية إلى واحدة من أكثر القضايا التي أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن داخل قرى ومراكز محافظة المنوفية، خاصة بعد تفاصيل الجريمة التي كشفتها التحقيقات وأقوال أسرة المجني عليها.

النيابة: المتهم بيت النية لإنهاء حياة زوجته

وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن المتهم ارتكب جريمته بعد إعداد مسبق ووجود نية مبيتة للتخلص من زوجته، مشيرة إلى أن الوقائع والتحقيقات وأقوال الشهود تكشف وجود خلافات متكررة بين الطرفين سبقت ارتكاب الجريمة.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم، بعد توجيه اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد له، وسط حضور من أسرة المجني عليها داخل قاعة المحكمة.

أسرة الضحية: "رجّعها البيت علشان يقتلها"

وكشفت أسرة المجني عليها في تصريحات سابقة، أن الزوج حاول إعادة زوجته إلى منزل الزوجية بعد فترة خلافات وتركها للمنزل، حيث أرسل وسطاء وأشخاصًا من العائلة لإقناعها بالعودة، مرددًا أنه "تغير ولن يكرر أخطاءه".

وأضافت الأسرة أن أبناء المجني عليها نقلوا رسائل من والدهم لوالدتهم يطالبها فيها بالعودة، رغم مطالبة أهل الزوجة بالانفصال بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما.

وأكدت الأسرة أن المجني عليها عادت بالفعل لمنزل الزوجية، لكن المتهم افتعل معها مشاجرة جديدة داخل المنزل، قبل أن ينهي حياتها، رافضين ما يتردد بشأن معاناته من اضطرابات نفسية، مطالبين بالقصاص العادل.

عرض المتهم على الطب النفسي

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قررت خلال الجلسة الأولى من المحاكمة عرض المتهم على مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد طلب دفاعه فحص حالته النفسية وبيان مدى مسؤوليته الجنائية.

وقال دفاع المتهم إن موكله كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتحدث مع نفسه بصورة مستمرة، بينما تمسكت أسرة المجني عليها بأن المتهم كان مدركًا لأفعاله بالكامل وقت ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى مطلع نوفمبر 2025، عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من المقدم أحمد عبد السلام رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد بمقتل سيدة داخل منزلها بقرية كفر السنابسة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات مقتل الزوجة على يد زوجها داخل منزل الزوجية عقب خلافات بينهما.

وشكلت مديرية أمن المنوفية فريق بحث جنائي برئاسة العقيد مراد أبو الدهب مفتش المباحث، والمقدم أحمد عبد السلام رئيس مباحث مركز منوف، حيث نجحت القوات في ضبط المتهم.

وبمواجهته خلال التحقيقات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بوجود خلافات متكررة مع زوجته قبل الجريمة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات وتحيل القضية إلى محكمة الجنايات.