قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس زوج البلوجر دنيا فؤاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتعلقة بجمع تبرعات من المواطنين بزعم إصابة زوجته بمرض السرطان، وذلك لحين استكمال التحريات وفحص الأدلة المرتبطة بالواقعة.

تفاصيل التحقيق في قضية التبرعات المزعومة لـ دينا فؤاد

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية، أكدوا خلالها قيامهم بتحويل مبالغ مالية إلى دنيا فؤاد بدافع إنساني، عقب ظهورها في مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها عن معاناتها الصحية وحاجتها للعلاج.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم قدموا المساعدات المالية دعمًا لها، قبل أن تتصاعد التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول حقيقة إصابتها، ما دفعهم لتحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مراجعة التقارير الطبية والسجلات العلاجية

وتواصل جهات التحقيق مراجعة التقارير الطبية والأشعة والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقة البيانات الواردة بها بالسجلات الرسمية للمستشفيات، للتأكد من مدى صحة ادعاءات الإصابة بالمرض.

كما طلبت الجهات المختصة الاطلاع على سجلات الدخول والخروج وأي بروتوكولات علاج أو جلسات علاجية مسجلة باسمها خلال الفترة الماضية.

فحص التحويلات المالية والتبرعات

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية فحص التحويلات المالية والتبرعات التي جرى جمعها من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراجعة الحسابات وأرقام الهواتف المرتبطة بعمليات التحويل، وبيان أوجه إنفاق تلك الأموال.

ويشمل الفحص تتبع حركة الأموال والتحويلات البنكية المرتبطة بالقضية، إلى جانب مراجعة الجهات التي استقبلت أو حولت إليها الأموال خلال الفترة الماضية.

وأكدت محامية عدد من المتبرعين أن البلاغات تضمنت شبهة جمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها قدموا المساعدات المالية بدافع إنساني قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول حقيقة الواقعة.

وأضافت أن القضية ما زالت قيد التحقيق والفحص من قبل الجهات المختصة، مع استمرار جمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود والمبلغين.

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت الواقعة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعاطف عدد كبير من المتابعين مع دنيا فؤاد عقب ظهورها المتكرر وهي تتحدث عن حالتها الصحية.

ومع تطورات القضية، انقسمت الآراء بين مؤيدين لروايتها وآخرين شككوا في مصداقية ما تم تداوله، خاصة في ظل عدم وجود مستندات طبية رسمية أو جهة معتمدة تشرف على جمع التبرعات.