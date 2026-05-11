انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.13%، عند مستوى 54556 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.20%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.99% عند مستوى 53605 نقطة، في ختام جلسة الأربعاء الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم القاهرة للخدمات التعليمية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية.