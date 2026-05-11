بنيامين نتنياهو: لن نوقف الحرب على حزب الله مقابل اتفاق مع إيران

كتب : وكالات

04:33 ص 11/05/2026

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لن توافق على وقف العمليات القتالية ضد حزب الله في لبنان كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وسُئل نتنياهو في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف العمليات ضد حزب الله في إطار صفقة مع إيران، فأجاب بحزم: "لا".

كان نتنياهو قد أوضح في تصريحات سابقة، أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها ضد التنظيم.

وأشار إلى أن إسرائيل ترى في المرحلة الراهنة فرصة تاريخية لدفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

وفي تطور آخر، تجنب نتنياهو الإجابة بشكل مباشر عما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف القتال ضد "حزب الله".

وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على الموقف الإسرائيلي المستقل، قائلا: إن الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد بسبب وجود يورانيوم مخصب لا يزال بحاجة إلى إزالته من المنشآت النووية الإيرانية.

وأعرب نتنياهو في المقابلة عن قناعته، أن إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير، أو حدوث تغيير جذري في السلطة في طهران، سيؤدي إلى الانهيار التام لشبكة وكلائها في الشرق الأوسط.

وقال: "إذا ضعف هذا النظام حقا أو ربما تمت الإطاحة به، فأعتقد أنها نهاية حزب الله إنها نهاية حماس، وربما نهاية الحوثيين، لأن السقالة بأكملها لشبكة الوكلاء الإرهابيين التي بنتها إيران تنهار إذا انهار النظام في إيران".

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مستمرة منذ 28 فبراير 2026، مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى في لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

