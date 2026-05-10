كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة زد مساء اليوم في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل بيراميدز لنهائي كأس مصر

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: كريم حافظ، أسامة جلال، محمود مرعي، ومحمد الشيبي.

أما خط الوسط فيضم: مهند لاشين، حامد حمدان، وليد الكرتي، مصطفى زيكو، ومحمود زلاكة.

ويقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.

دكة بدلاء بيراميدز

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد، محمد حمدي إبراهيم، أحمد سامي، أحمد توفيق، عودة فاخوري، إيفرتون داسيلفا، أحمد عاطف قطة، يوسف أوباما، ومروان حمدي.