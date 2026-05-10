واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها المكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بالتصدي الحاسم لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة لأعمال بناء طابق بدون ترخيص، إلى جانب إزالة أعمال مخالفة وغير مطابقة للترخيص الصادر من الوحدة المحلية بمدينة فوه، مع التحفظ على مواد البناء والمعدات الموجودة بموقع المخالفة.

جاءت الحملات بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القرى، ومسؤولي المتابعة والإشغالات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، في إطار المتابعة المستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.

وأكد المهندس محمد ضبعون رئيس مركز ومدينة فوه، في تصريحات صحفية، أن الحملات اليومية لإزالة أي تعديات في المهد مستمرة، مشددًا على التعامل بكل حزم مع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية، تنفيذًا لتعليمات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون.