إعلان

ارتفاع حصيلة الهجوم على نقطة تفتيش شمال غرب باكستان لـ12 قتيلا

كتب : وكالات

07:45 ص 10/05/2026

ارتفاع حصيلة الهجوم على نقطة تفتيش شمال غرب باكستا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف نقطة للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان إلى 12 قتيلا من الشرطة وإصابة 8 آخرين.

أوضحت الشرطة اليوم الأحد، أن الهجوم وقع ليلة السبت في منطقة بنّو القريبة من الحدود الأفغانية، إذ فجّر انتحاري سيارة محمّلة بكميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من نقطة التفتيش، مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل ووقوع العشرات تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر، أن الاشتباكات اندلعت مباشرة بعد التفجير بين المسلحين وقوات الأمن، استمرت لأكثر من ساعتين، واستخدم خلالها المهاجمون أسلحة رشاشة وطائرات مسيّرة.

من جهته، أفاد مسؤول في إدارة الطوارئ، أن حالة الاستنفار القصوى أُعلنت في جميع مستشفيات المنطقة، وتم نقل الجرحى إلى وحدات العناية المركزة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة إصابات بعض المصابين.

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن، إلا أن مراقبين رجحوا أن يكون تنظيم حركة طالبان الباكستانية أو جماعات متحالفة معه وراء العملية، في ظل تصاعد الهجمات على قوات الأمن بالمنطقة الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان الشرطة الباكستانية تفجير باكستان ارتفاع هجوم باكستان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
شئون عربية و دولية

"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
بعد افتتاحها.. تعرف على 9 برامج ماجستير جديدة بجامعة سنجور بالإسكندرية
جامعات ومعاهد

بعد افتتاحها.. تعرف على 9 برامج ماجستير جديدة بجامعة سنجور بالإسكندرية
بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
رياضة محلية

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
شركة تسلا تُعلن استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية.. ما السبب؟
أخبار السيارات

شركة تسلا تُعلن استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية.. ما السبب؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان