قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، إن قواتها أعادت توجيه 58 سفينة تجارية، وعطّلت 4 سفن منذ 13 أبريل الماضي، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن اشتباكات متفرقة وقعت يوم الجمعة بين قوات إيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز.

نقلت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا عن مصدر عسكري إيراني قوله: "إن الوضع هدأ، لكنه نبه إلى احتمال تجدد الاشتباكات".

من جانبه، قال الجيش الأمريكي، إنه قصف سفينتين مرتبطتين بطهران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني، وأصابت مقاتلة أمريكية مدخنتي السفينتين وأجبرتهما على العودة.

كانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي حصارا على السفن الإيرانية، وفقا لسكاي نيوز.