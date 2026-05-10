رغم تهديدات إيران.. الجيش الأمريكي يؤكد استمرار الحصار البحري على طهران

كتب : وكالات

08:14 ص 10/05/2026

الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران

أكد الجيش الأمريكي، استمرار الحصار البحري على إيران، رغم التهديدات الإيرانية، إذ قال إنه عطّل 4 سفن منذ بداية الحصار.

قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، إن قواتها أعادت توجيه 58 سفينة تجارية، وعطّلت 4 سفن منذ 13 أبريل الماضي، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن اشتباكات متفرقة وقعت يوم الجمعة بين قوات إيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز.

نقلت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا عن مصدر عسكري إيراني قوله: "إن الوضع هدأ، لكنه نبه إلى احتمال تجدد الاشتباكات".

من جانبه، قال الجيش الأمريكي، إنه قصف سفينتين مرتبطتين بطهران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني، وأصابت مقاتلة أمريكية مدخنتي السفينتين وأجبرتهما على العودة.

كانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي حصارا على السفن الإيرانية، وفقا لسكاي نيوز.

