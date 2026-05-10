أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية جدول مواعيد تلقي طلبات تراخيص المحال العامة بمقر الغرفة بمنطقة محطة الرمل، وذلك في إطار تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لتسهيل الخدمات المقدمة للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية.

تفعيل منظومة الشباك الواحد

وتهدف منظومة "الشباك الواحد" بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة.

مواعيد استقبال الطلبات حسب الأحياء

ووفقًا للجدول المعلن، تستقبل الغرفة طلبات المواطنين يوم السبت من أحياء العامرية ثان ووسط، ويوم الأحد لأحياء المنتزه أول والعامرية أول، بينما خُصص يوم الاثنين لاستقبال طلبات أحياء العجمي والمنتزه ثان.

تخصيص يوم لطلبات برج العرب وشرق

وأوضح بيان صادر عن الغرفة التجارية أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتلقي طلبات التراخيص الخاصة بمواطني أحياء شرق وبرج العرب، فيما يستقبل يوم الأربعاء طلبات أحياء الجمرك وغرب.

الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني

وناشدت الغرفة التجارية بالإسكندرية التجار وأصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بالمواعيد المحددة لكل حي، مع ضرورة الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة.